Meilleur casino en ligne Canada – Liste des 10 meilleurs casinos

Bonus de 3000 $ et 200 tours gratuits

3000 machines à sous

Navigation optimale sur desktop ou sur l’app

7 cryptomonnaies acceptées

Mini jeux Plinko, Dice, JetX…

Points faibles

Dépôt minimum de 30 $

Wager assez élevé

Bonus et promotions – 4.6/5

En vous inscrivant sur Lucky7even Casino, vous pouvez profiter d’un bonus de casino jusqu’à 3000 $ et 200 tours gratuits, répartis sur vos quatre premiers dépôts. Le premier dépôt offre un bonus de 100% jusqu’à 750 $ et 50 tours gratuits, le deuxième un bonus de 50% jusqu’à 750 $ et 50 tours gratuits, le troisième un bonus de 75% jusqu’à 750 $ et 50 tours gratuits, et le quatrième un bonus de 100% jusqu’à 750 $ et 50 tours gratuits.

Les conditions de mise sont de 40 fois le montant du bonus, et augmentent à 50 fois pour les bonus de recharge suivants.

Sélection de jeux – 4.7/5

Lucky7even Casino offre une vaste sélection de jeux avec plus de 110 fournisseurs dont les plus prestigieux comme NetEnt et Big Time Gaming, et près de 3000 machines à sous. Des classiques à trois rouleaux aux slots vidéo modernes, il y en a pour tous les goûts avec des titres tels que Big Wild Buffalo et Gates of Anubis.